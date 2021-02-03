Андрей Чибис: "Уход Сергея Гронского - большая утрата для Мурманской области"

В ближайшее время станет известна дата и место прощания с Сергеем Гронским. Фото: архив Мурманского Областного Драматического театра

3 февраля не стало заслуженного артиста РФ, актера Мурманского областного драмтеатра Сергея Гронского. Накануне он заболел коронавирусом, попал в больницу, и болезнь оказалась сильнее.

Мурманская область скорбит вместе с близкими и родными Сергея Владимировича. Слова соболезнования выразил губернатор региона Андрей Чибис.

- Это большая утрата для Мурманской области. Сергей Владимирович умел приковывать внимание к себе с первых секунд. Когда он выходил на сцену весь зал замирал. Про себя говорил, что как геолог по первому образованию всегда мечтал жить на Крайнем Севере, и исполнил мечту. 30 лет артист посвятил Мурманскому областному драматическому театру, - сообщил Андрей Чибис.

В ближайшее время станет известна дата и место прощания с Сергеем Гронским.

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