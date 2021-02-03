В Мурманской области старший матрос получил условный срок за покупку наркотического "льда"

Всего мужчина купил 1,3081 грамма «льда». Правда, уже через час его задержали сотрудники правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Старший матрос из войсковой части № 72120 предстал перед судом за пагубную привычку - выяснилось, что он употребляет наркотики. Военнослужащему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере).

- 18 сентября 2020 года старший матрос через Telegram и мобильный банк дистанционного купил у неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения «лед». Получив от продавца данные о месте нахождения наркотика, в 19.50 минут он в районе дома № 108 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске забрал из тайника наркотик и поместил в карман своей одежды, - сообщили в Военно-следственном управлении Северного флота.

Всего мужчина купил 1,3081 грамма «льда». Правда, уже через час его задержали сотрудники правоохранительные органы.

Мурманский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении двух малолетних детей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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