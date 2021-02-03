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В Мурманской области старший матрос получил условный срок за покупку наркотического "льда"

Военнослужащий узнал от продавца место закладки, а деньги перевел через мобильный банк
Ника СВЕТЛОВА
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Всего мужчина купил 1,3081 грамма «льда». Правда, уже через час его задержали сотрудники правоохранительные органы.

Всего мужчина купил 1,3081 грамма «льда». Правда, уже через час его задержали сотрудники правоохранительные органы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Старший матрос из войсковой части № 72120 предстал перед судом за пагубную привычку - выяснилось, что он употребляет наркотики. Военнослужащему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере).

- 18 сентября 2020 года старший матрос через Telegram и мобильный банк дистанционного купил у неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения «лед». Получив от продавца данные о месте нахождения наркотика, в 19.50 минут он в районе дома № 108 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске забрал из тайника наркотик и поместил в карман своей одежды, - сообщили в Военно-следственном управлении Северного флота.

Всего мужчина купил 1,3081 грамма «льда». Правда, уже через час его задержали сотрудники правоохранительные органы.

Мурманский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении двух малолетних детей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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