Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 февраля 2021 года составило 834 человека

Коронавирус унес жизни шести человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 3 февраля 2021 года составило 834 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от болезни скончались еще шесть северян.

Всего COVID-19 в Мурманской области с марта 2020 года заболели 43 634 человека, 156 пациентов узнали о положительном тесте за последние сутки. При этом 40935 человек уже выздоровели, а 1855 - все еще проходят лечение.

Наибольшее число зараженных все также принадлежит Мурманску (+74, всего 21610). На втором месте Североморск (+12, всего 4061). Тройку замыкает Кандалакшский район (+10, всего 2939).

Сейчас в Мурманской области идет вакцинация против коронавируса. По всему региону организованы 23 прививочных пункта. Министерство здравоохранения России поставило 10 942 доз вакцины «Спутник-V» в Заполярье, привито уже 6 683 человека.

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