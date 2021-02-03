В Мурманской области создадут исправительный центр для осужденных

Центр будет способен принять 112 осужденных. Фото: пресс-служба УФСИН России по МО.

Как известно, нарушитель закона не всегда попадает в исправительную колонию за свое преступление. Иногда можно обойтись и принудительными работами. Поэтому в 2020 году УФСИН по Мурманской области прорабатывался вопрос о создании на территории региона исправительного центра для осужденных. В скором времени такая организация должна будет появиться.

- Центр будет способен принять 112 осужденных. В настоящее время уже проводятся строительно-ремонтные работы, подготавливаются помещения для проживания таких граждан, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

В ведомстве также отметили, что численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях Заполярья, снизилась на 212 человек и составила на 1 января 2021 года 3079 человек.

Отмечается и уменьшение на 7% численности осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. За год по учету уголовно-исполнительной инспекции прошли 5135 человек, из которых 94 – несовершеннолетних.

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