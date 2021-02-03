Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: фудкортам разрешили работать, а работодателям оставить меньше сотрудников на удаленке

Еще ряд послаблений затронет работу разных фирм, компаний и других видов. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 февраля состоялось очередное заседание оперативного штаба при правительстве Мурманской области. На нем отменили ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Сделать это удалось благодаря улучшившейся эпидемиологической ситуации.

Так, подросткам разрешили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, а наполняемость залов театров, кинотеатров, филармонии, домов культуры и т.д. увеличили с 50% до 75%.

Еще ряд послаблений затронет работу разных фирм, компаний и других видов.

- Разрешается сократить с 50% до 30% количество работающих в дистанционном режиме, а также проводить конференции и рабочие встречи с числом участников до 50, а не до 20 человек, как было ранее, - сообщили в оперативном штабе.

Помимо этого возобновляется работа фудкортов по принципу кафе. Ранее они могли обслуживать посетителей только по принципу "на вынос".

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