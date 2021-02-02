Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: подросткам разрешили посещать торговые центры без родителей

Подростки могут приходить в торговые центры без взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 февраля на очередном заседании оперативного штаба при правительстве Мурманской области был снят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Этому способствовала улучшившаяся эпидемиологическая обстановка.

Так, подросткам разрешили без сопровождения взрослых посещать торговые и торгово-развлекательные центры. В марте 2020 года молодым людям запретили собираться компаниями в общественных местах, А в ноябре подросткам до 16 лет оказалось нельзя приходить в центры без взрослых.

Из-за этого в Мурманске разгорелся скандал, ведь некоторые предприниматели слишком буквально поняли постановление правительства и перестали пускать детей даже в магазины купить бутылку воды.

Также в торговых центрах снова могут работать "торговые островки" - ранее работа продавцов, у которых нет отдельного зала, была приостановлена.

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