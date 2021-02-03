Сотрудники Кольского центра культуры сняли клип на телефон за 4 часа

Клип снимали на телефон, отказавшись от профессиональной камеры – слишком громоздко. Фото: Скриншот видео

Сотрудники Кольского районного центра культуры, устав от работы в режиме онлайн, сняли клип, который посвятили всем работникам культуры, без малого год просидевшим у компьютеров. И буквально приворожили отмену ограничений – 18 января всем домам культуры и театрам разрешили работу. А девушки с клипом продолжают набирать популярность за остроту текста и красоту. Сейчас клип набрал уже больше 13 тысяч просмотров.

- Нам сказали, что самоизоляция будет совсем не долго, как оптимизация. Теперь у нас не та консолидация, мы создаем контент с коммуникацией, есть таргетинг, лонгрид, подкастинг и очень важный процесс коллаборации, - читают в стиле рэп методисты, вокалисты, хореограф и режиссер.

Текст писали, как водится, в малом семейном кругу за чашкой чая, отдыхая от компьютера, главный вдохновитель - методист Ольга Полякова. Клип снимали на телефон, отказавшись от профессиональной камеры – слишком громоздко. Костюмы сделаны стилистом центра культуры, макияж и прически - своими руками. На съемку пришли с одной идеей, в процессе все поменялось, а сняли всего за 4 часа.

- Мы очень торопились – так обрадовались начать работать в оффлайн и позвать этим клипом людей на праздник «Здравствуй солнце», - рассказывает заместитель директора по творчеству Юлия Акманова. – За время самоизоляции практически превратились в телестудию, а тут есть замечательный повод нарядится, накрасится и покреативить. Очень соскучились по работе с живыми людьми.

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