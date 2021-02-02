Жительница Ловозера украла банковскую карту у знакомого и смогла 22 раза расплатиться по ней

Уголовное дело направлено в Ловозерский районный суд. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жительница Ловозера попала под суд после кражи банковской карточки своего знакомого. Женщина смогла отлично "пошопиться" на чужие деньги, однако ничем хорошим это не закончилось.

- Установлено, что в августе 2020 года после совместного распития спиртного местная жительница завладела банковской картой приятеля, после чего два дня подряд 22 раза покупала продукты и алкоголь на суммы менее одной тысячи рублей, расплачиваясь в магазинах данной картой с функцией бесконтактной оплаты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В общей сложности 52-летняя северянка похитила с банковского счета больше 5 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение денежных средств с банковского счета".

Дело направлено в Ловозерский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь женщине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поблагодарил полицейских, которые помогли найти телефон его дочери. Гаджет украла девушка, притворившаяся доброй (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru