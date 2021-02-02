Бывший кинотеатр "Атлантика" выставили на сайт бесплатных объявлений

Кинотеатр "Атлантика" закрылся в июле 2015 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Реконструкция кинотеатра "Родина" пока поставлена на паузу: смета не прошла экспертизу, а денег на проект еще не нашли. Но у этого здания судьбу хотя бы определили: он станет многофункциональным культурным центром.

А вот с его собратом: бывшим кинотеатром "Атлантика", все не так очевидно. 15 июля 2015 года здесь прошел последний киносеанс, а потом его закрыли - не выдержал муниципальный кинотеатр конкуренции с частыми. Но в администрации города сообщили, что торговые ряды, как это было в 90-х. здесь не появятся: в здании хотели открыть театр юного зрителя.

И театр открылся, правда, не тот: сюда переехала труппа Мурманского областного драматического театра, ведь в том же году его основное здание закрыли на реконструкцию. Та затянулась, и случился скандал: помещения "Атлантики" выставили для аренды, а актером едва не выгнали на улицу. Ведь оказалось, что объект уже не муниципальный: город продал его, чтобы купить гостиницу и сделать из нее квартиры для переселения.

Площади бывшего кинотеатра сдают в аренду. Фото: "Авито"

К счастью, конфликт удалось решить, театр остался на месте. Но 27 марта должны сдать его основное здание. Поэтому "Атлантика" снова появилась на сайте бесплатных объявлений.

- Первая линия! Площадь до 2500 кв.м. Под любой вид деятельности первый этаж, второй и подвал! Цена договорная, - говорится в объявлении.

А это значит, что в "Атлантике" может появится салон красоты, гипермаркет или что-то еще.

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