В Кандалакше идет подготовка к традиционному конкурсу снежных скульптур

Фестиваль должен состояться. Фото: Наталья Муравьева

Из-за коронавируса некоторые всеми полюбившиеся "снежные" мероприятия в Мурманской области пришлось отменить. Так, фестиваля "Снеголед" и шоу-конкурса "Бешеная пила" в этом году не будет.

Однако в Кандалакше надежду на лучшее не теряют. В городе уже идет подготовка к традиционному конкурсу снежных скульптур "Кандалакшские фантазии".

- Встречаем февраль! А его главная примета в нашем городе - появление у здания администрации деревянных кубов для заготовок снега. Это значит, что местные художники начинают готовится к соревнованию, - поделилась на личной странице в соцсетях местная жительница Наталья Муравьева.

Каждый год у фестиваля новая тема. Какая будет на этот раз - пока что не известно.

Напомним: как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на этой неделе в регионе можно будет отменить целый ряд ограничений по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для создания проекта реконструкции площади Пять Углов в Мурманске проведут международный конкурс дизайнеров. Такой же делали под обновление Долины Уюта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru