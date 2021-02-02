В Мурманской области задержали охотников-нарушителей, которые везли заряженное оружие

Северяне попались надзорным органам. Фото: vk.com/ecology_51

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области вместе с инспекторами регионального центра лесного контроля в ходе рейдов выявили нарушителей природоохранного законодательства.

Так, по территории заказника Кутса человек провозил оружие, что законом запрещено. За это по статье 8.39 КоАП РФ ему грозит штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией оружия. А еще двух охотников-нарушителей нашли в Ловозерском и Кандалакшском районах.

- Выявлены два факта нарушений правил охоты, а именно незаконный провоз заряженного оружия в охотничьих угодьях. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права заниматься охотой на срок до двух лет, - сообщили в региональном минприроды.

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