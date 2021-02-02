В Мурманске производили и продавали ненастоящее вологодское масло

Мурманское масло принималось за вологодское. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

27 января Вологодское управление федеральной антимонопольной службы России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении предпринимателя из Мурманска. Оказывается, бизнесмен производил фальшивое вологодское масло. На проблему обратило внимание некоммерческое партнерство «Гильдия Вологодских маслоделов».

- Индивидуальный предприниматель производит и вводит в оборот товар, обозначая его как «Вологодская область Крестьянское масло сливочное». Продукт схож с зарегистрированным в России наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», а также маркировкой товара словами «Вологодская область». Это может вводить в заблуждение покупателей в отношении места производства товара, - сообщили в пресс-службе УФАС по Вологодской области.

Собирался ли на самом деле производитель маскировать таким образом мурманское масло под вологодское - не известно. Рассмотрение дела назначено на 2 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2020 году компании Мурманской области экспортировали товары на 7,5 миллиона долларов. Заполярную продукцию отправили в 19 стран (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru