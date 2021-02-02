"Был громкий хлопок, а потом еще несколько": в 14-этажном доме на проспекте Кольский в Мурманске случился хлопок

Оказалось, что пожар случился в квартире №6 на первом этаже. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 2 февраля серьезный пожар случился в доме №212 на проспекте Кольский в Мурманске.

- Я смотрела телевизор, когда услышала громкий сильный хлопок, за ним последовало еще несколько уже потише. В квартире сразу стало пахнуть гарью, я выглянула в окно - валил едкий бело-желтый дым. Он достал даже до 14 этажа! - сообщила "КП" подробности случившегося жительница дома.

По словам очевидцев, открытое горение ликвидировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Оказалось, что пожар случился в квартире №6 на первом этаже. Жильцы предполагают, что в ней могло что-то взорваться, так как были выбиты не только стекло, но и оконная рама.

Официальная информация о причинах пожара и пострадал ли кто-то в нем, от МЧС России по Мурманской области пока не поступала. По словам очевидцев, открытое горение ликвидировали.

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