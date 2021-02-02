Пьяный житель Кандалакши напал с ножом на водителя, чтобы похитить неоплаченные им бизнес-ланчи

В отношении северянина возбуждено уголовное дело.
Фото: Иван ВИСЛОВ
32-летний любитель халявной еды из Кандалакши попал под суд. Известно, что 27 января мужчина, будучи сильно пьяным, заказал на дом четыре бизнес-ланча. Правда, платить за них он не собирался. Когда приехал доставщик, местный житель стал угрожать водителю ножом, а затем схватил пакет с едой из салона автомобиля и убежал с места преступления.
В отношении северянина, которого вскоре задержали правоохранители, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия".
- На судебном заседании обвиняемый и его защитник просили рассмотреть вопрос об избрании кандалакшанину наказания, не связанного с лишением свободы. Суд учел, что мужчина соседями характеризуется отрицательно, не имеет семьи и уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Исследовав материалы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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