На новой ледовой арене в Североморске встретились любительские женские команды по хоккею

Товарищеские матчи между женскими командами состоялись на новой ледовой арене. Фото: Пресс-служба Северного флота

В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялись две товарищеские встречи между любительскими женскими командами - «К-21 Амазонки» Северной военной хоккейной лиги и «Красная ракета» из Санкт- Петербурга.

- «Красная ракета» впервые посетила Североморск по приглашению Северной военной хоккейной лиги Северного флота. Обе игры прошли ярко и насыщенно. Девушки показали высокий уровень мастерства на льду. В упорной борьбе верх одержали хоккеистки из Санкт-Петербурга с минимальным преимуществом. Матчи закончились со счетом 5:4 и 6:5 и проходили в дружеской атмосфере, без нарушений правил. Традиционные пироги по итогам встречи получили обе команды, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня и является единственной женской командой Северной военной хоккейной лиги. Фото: Пресс-служба Северного флота

К слову, хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня и является единственной женской командой Северной военной хоккейной лиги.

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