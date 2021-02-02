Всего коронавирусом в Мурманской области с марта 2020 года заболели 43 478 человек, 158 пациентов узнали о положительном тесте за последние сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 февраля 2021 года составило 828 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от болезни умерли еще три результата. Суточное число летальных случаев снижается с 30 января. До этого их было по 7-8, а теперь 2-3.

Всего коронавирусом в Мурманской области с марта 2020 года заболели 43 478 человек, 158 пациентов узнали о положительном тесте за последние сутки. При этом 40613 человек уже выздоровели, 2037 все еще проходят лечение.

За счет средств федерального бюджета противовирусными препаратами и антибиотиками обеспечены 12 811 человек, еще 23 784 пациента – за счет бюджета Мурманской области. Кроме того, в период с июля по ноябрь 2020 года северянам с диагнозом ОРВИ выдавали бесплатные лекарства. Их получили более 26 тысяч человек.

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