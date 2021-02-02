В УМВД по Мурманской области прокомментировали заявление, что за вознаграждение готовятся доносы на участников несанкционированного митинга

Правоохранители прокомментировали это заявление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 и 31 января в Мурманске состоялись несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. В последнем, по официальным данным полиции, приняли участие 65 человек. Среди них были и несовершеннолетние. В том числе во время шествия сотрудники полиции остановили подростка, который изрисовал дом культурного наследия.

После акции руководитель штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина написала в соцсети, что ей поступают сообщения от горожан, которым якобы сотрудники полиции предлагаю вознаграждение за доносы на нее. Ранее один из участников митинга раскаялся в своем поступке.

Правоохранители прокомментировали это заявление.

- 1 февраля в одном из каналов мессенджера «Телеграм» была размещена информация о предложении гражданам денежного вознаграждения за написание заявлений в отношении активистов несанкционированной акции. Данная информация не соответствует действительности. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

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