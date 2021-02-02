Житель Мурманска организовал в подсобке кафе клуб любителей покера

Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если раньше на каждом углу были игровые клубы и "однорукие бандиты", то сейчас такие развлечения разрешены только в определенных городах - игровых зонах, а вот остальные регионы должны следить, чтобы местные жители не нарушали закон.

31-летний мурманчанин не захотел мириться с ограничениями, поэтому создал в областном центре клуб любителей покера, который успел проработать всего два месяца: в августе и сентябре 2019 года.

- Деятельность игорного заведения была тщательно законспирирована и осуществлялась в подсобном помещении действующего кафе на улице Героев Рыбачьего. Азартные игры проводились по установленным дням среди ограниченного круга лиц, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр). Свою вину он признал. Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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