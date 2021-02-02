Погода в Мурманске и области на 2 февраля 2021 года: сильный снег и метель

2 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Февраль в Заполярье начался со снегопада, который продолжится на этой неделе. Что же кроме обильного снега подарит северянам новый день?

2 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Днем на севере региона пойдет сильный снег, ожидается метель. В отдельных районах возможна изморозь. Ветер северо-западный слабый, днем на севере умеренный. Температура воздуха ночью -10-15 градусов, при прояснениях -20-25. Днем -5-10 градусов, местами до -17. На дорогах гололедица.

- 2 и 3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром над Северным Уралом. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура днем 2 февраля и в течение суток 3 февраля -5-10 градусов, при прояснениях -15-20. 4 февраля существенных изменений в погоде не ожидается, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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