В Апатитах 16-летний подросток ночью катал 13-летнюю школьницу и 15-летнюю подругу

Автомобиль «ВАЗ 21103» чем-то привлек внимание патрульной службы и по требованию полиции остановился Фото: Евгения ГУСЕВА

«Эх, прокачу!» - видимо, под таким лозунгом молодой человек 16 лет от роду посадил в машину двух девочек 13 и 15 лет и катал их по «старым Апатитам». С его слов, исключительно в целях частного извоза за деньги. Все бы ничего, да только произошло это ночью, 31 января в 03.55.

Автомобиль «ВАЗ 21103» чем-то привлек внимание патрульной службы и по требованию полиции остановился. Девочек незамедлительно передали в руки родителей и отправили по домам. Незадачливый таксист, оказавшийся, к счастью совершенно трезвым, пояснил, что машину купил у знакомых за 18000 рублей на собственные деньги.

- Подростки могут приобрести автомобиль в собственность, но до достижения 18 лет не имеют права его эксплуатировать самостоятельно. При этом они еще и не оформляют право собственности на автомобиль как полагается, поэтому эту конкретную машину поставили на платную охраняемую стоянку, так как на нее нет документов.- пояснила «КП» инспектор по пропаганде безопасности отдела ГИБДД «Апатитский» Астапова Светлана.

На юного лихача составили административный материал по ст. 12.7 КоАП - за управление транспортным средством без права управления (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). И одновременно ответственность грозит и его родителям по ст. 5.35 КоАП - неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию (штраф от 100 до 500 рублей).

Остается еще один вопрос – что делали девочки такого возраста ночью на улице в чужой машине? Его уже зададут органы опеки их родителям.

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