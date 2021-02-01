Пять рейсов задерживаются в аэропорту "Мурманск" по погодным условиям

На данный момент отложены пять рейсов на вылет, один рейс авиакомпании «Победа» отменен, точно такая же история с прилетом в Мурманск. Фото: Аэропорт Мурманск

Первый день самого ветренного месяца зимы ознаменовался закрытием аэропорта «Мурманск». 1 февраля из-за снега, тумана и мороза воздушную гавань закрыли с 13.02 по московскому времени.

На данный момент отложены пять рейсов на вылет, один рейс авиакомпании «Победа» отменен, точно такая же история с прилетом в Мурманск.

Аэропорт ориентировочно закрыли до 21.00. Пассажирам рекомендуется прибывать не раньше этого обозначенного времени, а перед этим дополнительно уточнять время вылета в справочной 8(8152)63-80-15 и на сайте аэропорта через онлайн-табло. Если небесная канцелярия не смилостивится, то открытие воздушной гавани могут перенести.

- Пассажирам, не уехавшим домой и ожидающим вылета в здании аэровокзала необходимо обратиться к представителям своих авиакомпаний в здании аэрофлота за помощью, - сообщили в справочной службе аэропорта.

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