Глава администрации Мурманска Евгений Никора: "У нас возникли проблемы с реконструкцией школы №1"

По его словам, на стадии начала работ нельзя было предсказать, что что-то их задержит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале 2020 года началось большое обновление школы №1 в Мурманске, зданию которой уже на тот момент исполнилось 85 лет. Распахнуть двери и вновь принять учеников общеобразовательное учреждение должно было через два года. Но строители столкнулись с трудностями, которые затянут срок сдачи объекта.

- У нас возникли трудности по школе №1: во время ремонты были выявлены серьезные проблемы с перекрытиями. То, что сдачи объекта не будет в сентябре 2021 года, могу сказать точно. Но не могу сказать, на сколько месяцев мы уйдем в провал, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

По его словам, на стадии начала работ нельзя было предсказать, что что-то их задержит. Напомним: в конце года во время осмотра объекта глава Мурманска Андрей Сысоев отметил, что к подрядчику могут быть применены санкции.

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