В Мурманске заживо сгорел в пожаре 63-летний местный житель

Следователи проводят проверку. Фото: СУ СКР по МО

30 января в Мурманске в доме 25/3 на улице Аскольдовцев случился серьезный пожар. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже, где обгорели диван и прикроватная тумбочка. Огнеборцам удалось спасти пострадавшую женщину, а другой житель квартиры, к сожалению, погиб.

- Личность погибшего мужчины установлена. Им оказался местный житель 1957 года рождения. Очаг возгорания располагался в районе спального места. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с источником зажигания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи проводят проверку, направленную на восстановление картины произошедшего. Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, а для установления причин пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

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