В Апатитах молодежь помогает коммунальщикам и утаптывает выпавший снег

Местные жители сразу решили, что таким способом молодежь пытается привлечь внимание администрации к необходимости уборки этой территории. Фото: vk.com/gazeta2x2

Парковку с площади перед кинотеатром «Полярный» в Апатитах убрали еще летом, новогоднюю елку демонтировали на днях, и тут, на радость апатитчанам, выпало много снега – и засыпало эту пустую территорию почти по колено. Чем и воспользовалась местная молодежь – протоптала «Великую апатитскую спираль» вокруг фонарного столба.

Местные жители сразу решили, что таким способом молодежь пытается привлечь внимание администрации к необходимости уборки этой территории.

- Первым делом при снегопадах подрядчик бросает все силы на уборку дорог и межквартальных проездов, - поясняет заместитель директора Управления городским хозяйством при администрации в Апатитах Татьяна Круглина, - поэтому в последнюю очередь мы убираем эту территорию. В эти дни осадков выпадает много, но о площади мы помним. На оставшийся период зимы никаких малых архитектурных форм в этом месте мы ставить не планируем.

С какой все-таки целью сделан арт-объект: от скуки-ли, от желания привлечь внимание администрации к пустой территории и жажды хоть каких-то развлечений - организаторы флешмоба не поясняют. Собственно, никто и не знает их.

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