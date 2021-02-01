Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заболели 43 320 человек, 160 получили положительный результат теста за последние 24 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 февраля 2021 года составило 825 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человек.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заболели 43 320 человек, 160 получили положительный результат теста за последние 24 часа.

В Мурманской области работает 17 патронажных бригад, которые курируют тех, кто лечится от ковида дома, и 21 ковидная бригада скорой помощи.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, ситуация с коронавирусом на Кольском полуострове стабилизировалась, поэтому на прошлой неделе удалось свернуть более 100 ковидных коек, вернув их под другие виды помощи. На заседании оперативного штаба по коронавирусу 1 февраля будут принимать решение о снятии ряда ограничений.

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