В Мурманской области в некоторых школах хотели поднять стоимость питания в четыре раза

Почти две недели назад губернатор Мурманской области поручил проверить сообщения, что в Мурманске повысилась плата за школьное питание, а также изучить, что происходит в других регионах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти миллиард рублей выделили из бюджета Мурманской области в 2021 году на организацию бесплатного питания в школах. Также со 122 рублей до 156 подняли стоимость дневного рациона учащихся.

Почти две недели назад губернатор Мурманской области поручил проверить сообщения, что в Мурманске повысилась плата за школьное питание, а также изучить, что происходит в других регионах. На оперативном совещании 1 февраля Андрей Чибис вернулся к теме. И выяснилось, что глава администрации Мурманска отменил два постановления о повышении платы, а другие города, вслед за областным центром, хотели заставить родителей платить больше.

- В ряде муниципалитетов тарифные комиссии приняли решение о значительном росте родительской платы: на 11, 21 и даже 43 процента. При инфляции не более 4%, рост цены за питание составил бы 4 раза, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Глава региона поручил в течение недели разобраться со сложившейся ситуацией.

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