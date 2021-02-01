В Мурманской области выделят миллион рублей, чтобы Корзуново не осталось без угля

Жители Корзуново едва не остались без горячих батарей на неопределенный срок. Фото: Печенгский муниципальный округ

Зима начала кусаться, в Мурманскую область пришли морозы. И не все северяне могут прийти с улицы и погреться, ведь по ряду разных причин в некоторых домах отопления или нет, или же топят плохо.

А жители Корзуново едва не остались без горячих батарей на неопределенный срок. Уже не первую неделю северяне в соцсетях жалуются, что на местной котельной практически закончился запас угля. Но вопрос не решался. Тогда селяне обратились с жалобой на "Прямую линию" с главой Печенгского округа Андреем Кузнецовым. И тот сразу поехал в Корзуново, чтобы разобраться на месте.

- С начальником котельной обсудили возникшие проблемы с наличием угля, дальнейшие действия и решения накопленных вопросов. Одной из оперативных мер явилось выделение администрацией Печенгского округа из резервного фонда 1 миллиона рублей на приобретение угля. Мы недопустим, чтобы в разгар зимы жители поселка остались без отопления! Ситуацию держу на личном контроле, - пообещал Андрей Кузнецов.

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