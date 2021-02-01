Перекрытие автоподъезда к Мурманску в феврале 2021 года: дата, причина

Автоподъезд к Мурманску перекроют из-за взрывных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителям, которые собирают приехать в Мурманск или покинуть областной центр на этой неделе, надо точнее продумывать маршрут, ведь автоподъезд к Мурманску в начале февраля 2021 года перекроют.

- Ограничение будет действовать с 1 по 4 февраля с 10 до 12 часов. Неудобства связаны с реконструкцией участка подъезда к Мурманску. Движение на участке 14 километр +297 метров — 19километр + 27 метров закрыто для всех видов транспорта в связи с проведением взрывных работ, - сообщили подробности в "Мурманскавтодоре".

Отметим, что участок начинается с перекрестка Восточно-Объездной дороги с улицей Транспортная до перекрестка Восточно-Объездной дороги с проспектом Героев-североморцев. А из-за того, что круговое движение попадает в опасную зону буровзрывных работ, съезд с подъезда к Мурманску необходимо осуществлять с транспортной развязки на улице Рогозерская. Водители смогут воспользоваться альтернативным объездом через Мурманск.

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