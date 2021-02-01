Погода в Мурманске и области на 1 февраля 2021 года: туман и похолодание

В Мурманской области ожидаются туман, гололедица и похолодание. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выходные порадовали северян и солнцем, и снегопадами, и то легким бодрящим морозом, и приятным потеплением. Какая погода будет в Мурманской области 1 февраля 2021 года?

Первый день нового зимнего месяца обещает быть красивым и суровым по характеру.

- Днем 1 февраля с Вологодской области на Архангельскую область сместится активный циклон: ожидается временами снег, порывистый ветер, температура воздуха -9-14 градусов, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды. - Погода будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24°.

Также никуда не делась гололедица, поэтому северянам стоит быть очень осторожными. Касается это и водителей, и пешеходов. На минувших выходных в регионе случилось сразу несколько серьезных аварий, в том числе и смертельных.

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