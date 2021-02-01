Министр здравоохранения Мурманской области: "В регионе свободно 35-40% ковидных коек"

Дмитрий Панычев сообщил, что в Мурманской области свободно до 40% ковидных коек. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Если еще недавно у нас было более 200 заболевших, а 2 декабря в Мурманске был зарегистрирован максимум зараженных за сутки за всю историю пандемии в регионе - 290 человек, то теперь их менее 180.

Это позволило правительству Заполярья задуматься о введении новых послаблений. Улучшить ситуацию должна и вакцинация от коронавируса, которая началась две недели назад.

- Одним из наиболее чувствительных индикаторов, помимо высокого процента выздоровления, стал коечный фонд. Сейчас у нас развернуто 1405 ковидных коек, 35-40% из их числа свободны. На прошлой неделе вернулось к привычному режиму работы более 100 коек, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Более 50 тысяч человек обеспечены бесплатными противовирусными лекарствами за счет регионального бюджета, 12811 человек - за счет федерального. Открыто 23 прививочных кабинета, они работают в 8 муниципальных образованиях при 12 медицинских учреждениях. Мы получили 10942 дозы препарата "Спутник V", более 6600 человек привито.

1041 человек сейчас находится в обсерваторах, 4005 - на самоизоляции. Проведено более 770 тысяч исследований на коронавирус, ожидание СМС с информацией о результатах теста не превышает 24 часов.

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