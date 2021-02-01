Андрей Чибис: "На этой неделе в Мурманской области можно отменить целый ряд ограничений по коронавирусу"

Губернатор Мурманской области анонсировал снятие ряда ковидных ограничений. Фото: правительство Мурманской области

В последние дни число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области снижается. Ползущая вниз кривая статистики не может не радовать, ведь чем стабильнее ситуация, тем больше мы возвращаемся к привычной жизни.

- По ковиду мы преодолели важный психологический рубеж, уже меньше 200 заболевших в сутки. Это дает возможность возвращать койки в мирную жизнь, оказывать комфортно медицинскую помощь, например, вернуть профосмотры. С учетом устойчивого тренда прошу Оксану Николаевну Демченко вместе с Роспотребназором провести анализ, и надо на этой неделе снять ряд ограничительных мер, - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Уже в ближайшее время состоится заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, и 2 февраля планируется по итогам этой встречи подготовить постановление, которое отменит введенные ранее запреты.

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