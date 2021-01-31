В Кандалакшском районе видели медведя-шатуна

Медведя-шатуна увидели под Лувеньгой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

30 января в 14.00 на пульт кандалакшской Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что в селе Лувеньга на берегу Кандалакшского залива местные жители видели медведь. Всю информацию оперативный дежурный разослал во все возможные инстанции – как местные, так и региональные. Шутка ли – на дворе еще январь, а мишка уже бродит!

- Шансы, что мишка мог проснуться, очень высокие: большой наплыв туристов, многих катают на снегоходах. Этот шум мог его и потревожить, - прокомментировал "КП" ситуацию начальник отдела охотнадзора по Кандалакшскому району Андрей Желонкин.

Проверять информацию специалисты поедут завтра, по ее итогам будут принимать решение – насколько он опасен и что с ним делать. А пока просят жителей и гостей области быть очень внимательными и поменьше шуметь, а то еще кого-нибудь разбудят. Медведи-шатуны очень опасны для людей.

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