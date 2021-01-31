УМВД по Мурманской области: в несогласованном митинге в Мурманске приняли участие 65 человек

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали порядок во время шествия колонны. Фото: t.me/z_vorchun

31 января в Мурманске прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Первый состоялся 23 января.

- В несанкционированной акции 31 января приняли участие 65 человек. В период проведения данного мероприятия сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Двое участников несанкционированной акции доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Во время акции задержали фотографа "Мурманского вестника" Игоря Громова, но после проверки документов в отделении полиции перед ним извинились и отпустили.

На митинге не смогла присутствовать одна из его организаторов - руководитель штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина, так как ее задержали. В отношении мурманчанки могут возбудили как административное делопроизводство, так и уголовное за вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность.

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