На несогласованном митинге в Мурманске задержали фотографа "Мурманского вестника"

Игоря Громова доставили в отделение полиции и сразу отпустили. Фото: скриншот видео "Арктического обозревателя"

31 января на площади Пять Углов в Мурманске состоялся второй за месяц несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального.

На вторую акцию пришлось меньше народа, чем 23 января. При этом если на первом митинге обошлось без задержаний, то в это воскресенье они случились. Так, сотрудники полиции остановили во время шествия фотографа "Мурманского вестника" Игоря Громова.

- Он выполнял редакционное задание, находился рядом с организаторами. Но сотрудники полиции быстро разобрались и отпустили его, - сообщила "КП" главный редактор газеты Оксана Глубокая.

Как отметили в полиции, журналиста доставили в отделение, но после проверки документов принесли извинения и отпустили. Игорь Громов претензий к УМВД не имеет. При этом не всем так повезло.

- В несанкционированной акции 31 января приняли участие 65 человек. В период проведения данного мероприятия сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Двое участников несанкционированной акции доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним, что организатор акции - Виолетта Грудина не приняла в ней участие, так как ее задержали.

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