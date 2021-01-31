От коронавируса в Мурманской области умерли 822 человека. Фото: Диана ИВАНОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 января 2021 года составило 822 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли два человека.

Это один из лучших показателей за последние два месяца. Начиная с 14 января, ежедневно фиксировали по 7-8 смертей от ковида ежедневно. Напомним, 30 ноября был хороший день: от COVID-19 никто не умер в Мурманской области.

Всего с марта 2020 года в Заполярье от коронавируса заболели 43 160 человек, 164 северянина и гостя региона узнали о положительном результате теста за последние 24 часа.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже 5500 человек, в том числе врачи, педагоги и другие лица из приоритетных категорий.

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