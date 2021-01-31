31 января в Мурманской области отмечается День без Интернета

31 января жители Мурманска могут бесплатно покататься на коньках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 января в Мурманской области отметят День без Интернета. Как сообщили в правительстве региона, это возможность провести время с семьей или друзьями, забыв на время про гаджеты, социальные сети и другое.

Сегодня в разных муниципалитетах региона пройдут бесплатные мероприятия, как спортивные, так и культурные. С программой можно ознакомиться в группе правительства в "ВКонтакте". Мурманчане, например, могут бесплатно покататься на коньках на городских стадионах или поплавать в бассейне "Авангард".

Те, кто хочет просвещения, могут пойти в Культурно-выставочный центр Русского музея, где 31 января состоится показ двух фильмов из медиатеки проекта "Виртуальный Русский музей" в рамках видеоабонемента "Рассказы о Русском музее": "Выставки: Дорога. Религиозный Петербург" и "Святой Николай – заступник рода крестьянского. Святой Николай Мирликийский в произведениях ХII – ХIХ столетий".

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