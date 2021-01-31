Участник несанкционированного митинга в Мурманске 23 января раскаялся, что принимал в нем участие

Повторное участие в несанкционированном митинге может закончиться возбуждением уголовного дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 января в Мурманске состоялся несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акция прошла мирно, но после нее задержали организатора Виолетту Грудину, а также ряд активистов.

Один из них записал видеобращение, в котором рассказал, что раскаивается в своем поступке.

- О митинге я узнал через YouTube. Это была несанкционированная акция, и я не поддерживаю это. И претензий к существующей власти не имею, хочу извиниться за свое участие. Впредь на эти акции я ходить не буду, - пообещал молодой человек.

31 января сторонники Алексея Навального снова планируют выйти на акцию, не получившую разрешения от властей. Правоохранительные органы рекомендуют северянам воздержаться от участия в ней, особенно это касается несовершеннолетних. За это грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Так, дело по статье 267.1 УК могут возбудить за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. В частности, теперь наказание предусмотрено за блокировку объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению на путях сообщения или улично-дорожной сети. Ранее по этой статье были возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке. Там участники несанкционированных акций помешали движению автотранспорта. Статья 267.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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