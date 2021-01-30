В Мурманске в один день наблюдали солнечное и лунное гало

28 января жители Мурманска порадовались солнечному и лунному гало. Фото: Сергей Каверин

В последнее время северяне стали больше обращать внимания на разные небесные явления. То ли телефоны и соцсети появились, где хочется этим хвастаться, то ли чаще глаза к небу поднимаем, то ли благодаря научным статьям замечаем теперь не только северное сияние, но и перламутровые облака, облака Ван Гога, гало.

28 января жители Мурманска порадовались солнечному и лунному гало, которые случились за один день. Низкая температура, высокая влажность яркое солнце днем и полная луна ночью, – все это вместе позволили увидеть мурманчанам в один день два красивейших оптических явления.

В паблике «Погода в Мурманске» Анна Шейко и Елена Митина поделились с земляками красивыми фотографиями дневного явления. А потом в соцсетях стали появляться снимки и лунного гало. Но, оказывается, гало – это не только вторичное круговое свечение вокруг источника света, но дуги, световые столбы или «алмазная пыль». Вот, 7 января потрясающий «световой лес» был замечен в Кировске фотографом Борисом Вахмистровым – это, оказывается, все явления одного порядка.

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