Праздник «Здравствуй, солнце!» в Мурманске отметят на катках и в бассейне

Первый раз праздник официально отгуляли 52 года назад. Фото: Олег ФИЛОНОК

Традиционно, в последнее воскресенье января, в этом году оно выпадает на 31-е число, в Мурманске отметят праздник «Здравствуй, солнце!»

Первый раз его официально отгуляли 52 года назад. А позаимствовали традицию у коренных народов севера – саами, у них этот праздник назывался «Благословение солнца». Отмечали его торжественно: забивали оленя, разжигали ритуальные костры, благодарили огонь за покровительство в полярную ночь и просили хорошей весны и удачного лета.

В 2021 году ни костров, ни массовых гуляний в Мурманске не будет. Причина очевидна – эпидемиологическая обстановка.

- В этот день с 11 до 18 часов для свободного посещения будут открыты катки на стадионе «Льдинка» на улице Беринга и «Юность» на улице Героев Рыбачьего. Для любителей плавания с 13 до 18 часов в бассейне спортивного центра «Авангард» на улице Адмирала Флота Лобова будут проводиться бесплатные сеансы, - сообщает администрация Мурманска.

Но есть и альтернатива – можно устроить экспресс-рейд по населенным пунктам Кольского района. В 13 часов Коле перед культурным центром начнется праздник, в 14 часов в Туломе - театрализованное представление, потом можно заскочить в Междуречье, где в 15 часов начнется концерт, и завершить марафон в Кильдинстрое – там в 16 часов начнется спектакль «Волшебное зеркало».

Кстати, в 12 часов в Мурмашах и Коле пройдут массовые катания на лыжах. С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, конечно, то есть в масках и с дистанцией в полтора метра.

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