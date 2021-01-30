В Сафоново новая амбулатория начала прием пациентов

Всего к амбулатории прикреплено свыше 5 тысяч человек. Фото: правительство МО

Буквально год назад, 28 января 2020 года губернатор Андрей Чибис посетил здание амбулатории в Сафоново, ужаснулся и принял решение немедленно начать строительство нового медучреждения в рамках программы «Развитие здравоохранения». В апреле начались работы, а 29 января 2021 года новая амбулатория начала прием пациентов.

- Сумма контракта составила более 61,5 миллиона рублей, приобретено оборудование на общую сумму более 1,4 миллиона рублей, а также медицинская и офисная мебель на сумму свыше 6 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

В новой амбулатории есть процедурный, прививочный, стоматологический, физиотерапевтический кабинеты и даже кабинет массажа. Всего к амбулатории прикреплено свыше 5000 человек, из них 1300 дети. Пропускная способность останется такой же, как и в старом здании - до 140 человек в сутки.

- При строительстве здания были соблюдены все санитарные правила и нормы, в том числе доступная среда для людей с ослабленным зрением, для малоподвижных групп населения, игровая детская зона и даже колясочная, - рассказывает радио «Север FM» заместитель главврача Североморской больницы по технической части Сергей Шелободов.

Переезд в новое здание завершили практически за одну ночь: накануне закончили прием в старом, а утром уже начали в новом. Первые посетители остались в полном восторге.

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