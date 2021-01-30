Житель Мурманска помог замерзающей на улице пожилой женщине

Мужчина отвез пенсионерку в полицию, где ей вызвали скорую помощь. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Добрый и заслуживающий уважения поступок совершил мурманчанин Эльшад Атаев. Возвращаясь поздно вечером домой на автомобиле, мужчина увидел во дворе пожилую женщину, которая сидела на улице без верхней одежды, а потому остановился. Бабушка подошла и попросила пустить в машину погреться.

- Я начал спрашивать, хочет ли она кушать, чем могу помочь, как зовут, где живет, почему без верхней одежды. Но она только назвала свое имя - Захарова Валентина Александровна и место жительства на улице Октябрьской. Приехав по этому адресу и позвонив в домофон, нам никто не ответил. Зайдя в подъезд и постучав в дверь квартиры, также никто не вышел, - рассказал северянин в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тогда Эльшад, понимая, что нельзя оставлять женщину одну посреди ночи, повез ее в отдел полиции. Там по базе данных установили, что среди пропавших Валентина Александровна не числится. По просьбе дежурного ей вызвали скорую помощь.

Позже выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством, и бесцельные прогулки по ночам не редкость для нее. За бабушкой присматривает соцработник, но судя по всему, есть потребность в постоянном уходе за ней. Днем 29 января ее отвезли в диспансер.

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