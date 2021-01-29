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Для создания проекта реконструкции площади Пять Углов в Мурманске проведут международный конкурс дизайнеров

Такой же делали под обновление Долины Уюта
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Чтобы найти проект реконструкции Пяти Углов, объявят международный конкурс.

Чтобы найти проект реконструкции Пяти Углов, объявят международный конкурс.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Многие общественные места в Мурманске преображаются, а вот центр города-героя остается прежним. Реконструкция площади Пять Углов должна была начаться в 2020 году, но в правительстве региона сообщили, что заложенные на нее деньги разумнее потратить на ремонт дорог во дворах. Но заверили, что ремонт главной площади будет.

На посвященной планам на 2021 год пресс-конференции в администрации города журналисты спросили, когда же ждать обновления.

- Еще в 2012 год при подготовке к столетию появились средства на реконструкцию Пяти Углов. Шло обсуждение с разными инстанциями, и стало понятно, что надо делать подземную парковку. Такие паркинги есть в центрах разных городов, например, в Рованиеми или в Тромсе. А это значило дополнительные средства, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Позже от паркинга все же решили отказаться из-за его дороговизны. В мэрии озвучили планы по созданию проекта реконструкции Пяти Углов.

- Свет в конце туннеля есть. Мы проведем международный конкурс, как по Долине Уюта, обязательно обсудим проект с мурманчанами, - сообщил глава администрации Евгений Никора.

При этом проекты реконструкции Пяти Углов уже существуют, в том числе презентованный правительством Мурманской области. Что будет с ними? Евгений Никора отметил, что на этот вопрос сможет ответить министерство градостроительства.

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