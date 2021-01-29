Погода в Мурманске и области на 30 и 31 января 2021 года: снег и порывистый ветер

30 января 2021 года в Мурманской области будет облачная погода со снегом. Фото: Олег ФИЛОНОК

Похоже, снежная погода решила задержаться в Заполярье подольше. Главное, чтобы сильные холода не помешали. Что же готовят грядущие выходные жителям региона?

30 января 2021 года в Мурманской области будет облачная погода со снегом. Ветер восточный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -12-17 градусов, днем -7-12. На дорогах местами гололедица.

- 30 и 31 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, 30 января местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-18 градусов, днем -8-14. Ночью 1 февраля в нашем регионе ожидается морозная погода. Днем 1 февраля с Вологодской области на Архангельскую область сместится активный циклон: ожидается временами снег, порывистый ветер, температура воздуха -9-14 градусов, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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