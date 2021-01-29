Ситуация с коронавирусом: в Мурманске возобновляются диспансеризация и профосмотры

Плановая работа врачей возобновляется. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стала налаживаться. По крайней мере, в регионе выявляется уже не по 280 зараженных за сутки, как было в декабре, а около 180. Благодаря этому удалось снять некоторые ограничения. Так, вновь открылись театры и дома культуры, а психоневрологический интернат в Апатитах стал работать по обычному расписанию.

Кроме того, как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в Мурманске снова стали доступны диспансеризация и профосмотры, которые были приостановлены из-за противоковидных мер. По словам главы региона, количество заболевших COVID-19 снижается, что позволяет возобновить плановую работу врачей.

Сейчас часть медицинского персонала из "красной зоны" возвращается на работу в другие отделения для увеличения доступности медицинской помощи по другим профилям.

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