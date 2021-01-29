Налоговая служба Мурманской области будет контролировать общепит, который перешел из-за пандемии в онлайн

Если кратко, то налоговая напоминает, что переход на новые формы хозяйствования и общения с покупателями не отменят правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия-2020 перевела большую часть нашей жизни в режим онлайн. Так и общепит стал работать на вынос и доставку еды. Чтобы контролировать эту сферу жизни, в 2021 году Федеральная налоговая служба запустила проект «Общественное питание».

- Сегодня в сфере общественного питания появляются новые типы предприятий, форматы обслуживания и организации досуга населения, часть предприятий мигрирует в онлайн-среду, модели их хозяйствования заметно усложняются. – сообщили в пресс-службе налоговой службы. - Основная цель проекта - «обеление» сферы общественного питания, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка услуг данной сферы.

Если кратко, то налоговая напоминает, что переход на новые формы хозяйствования и общения с покупателями не отменят правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Легальных способов не использовать ККТ в сфере общественного питания как кот наплакал: это индивидуальные предприниматели без наемных работников (им дали отсрочку до 1 июля 2021 года) и предприятия, обеспечивающие питанием обучающихся и работников образовательных организаций. Во всех остальных случаях - вынь да положь чек.

Как можно догадаться, под словами «постоянный мониторинг деятельности» подразумеваются контрольные закупки, жалобы конкурентов и обиженных покупателей, налоговые проверки и вызов на ковер. Ну, а дальше по накатанной: штрафы, пени, ответственность.

Несложно догадаться, что играть в налоговую рулетку с государством – дело заведомо проигрышное, поэтому многим добросовестным мини-предприятиям придется все-таки знакомится с ККТ. Как бы этого не хотелось.

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