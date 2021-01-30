В соцсетях появилось видео, как пес согревает кошечку на зимней рыбалке в Мурманской области

Мнения на счет ролика разделились. Фото: скриншот видео

Что может быть лучше видеороликов с котиками? Наверное, только когда в кадре одновременно есть и милый мурлыка, и очаровательный пес. Таким видео поделились в паблике "Рыбалка в Мурманске и области | LIVE". В нем собака согревает кота на зимней рыбалке. Животные лежат на снегу, прижавшись к друг другу и уткнувшись носом в шерстку.

Мнения северян по поводу происходящего разделились. Кто-то посчитал ролик довольно милым, но большинство людей возмущаются. Никто не понимает, зачем питомцев, особенно котофея, взяли на улицу в холод, ведь видно, что они замерзли.

- Было бы понятно, скорее всего, если бы рыбак взял с собой лайку или хаски. Эти породы хотя бы приспособлены к таким условиям. Но тут обычная собака, а про кота вообще молчу, - поделилась в комментариях жительница Мурманска Мария Гусева.

Остается надеяться, что хозяин четвероногих в следующий раз оставит питомцев дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Оленегорске стерилизовали кошку без одной лапки, которая чудом выжила после нападения собак. Мурлыка получила чудовищные травмы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru