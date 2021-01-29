Подражатель Сергея Мавроди из Мурманска обманул северян на 11 миллионов рублей

В 2019 году финансовая пирамида рухнула: денег от вкладчиков стало не хватать для выплаты процентов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

34-летнему жителю Мурманска точно не давали покоя схемы Сергея Мавроди, который дважды умудрился построить финансовую пирамиду. И он решил заработать таким же способом.

- С 2014 по 2019 год обвиняемый создал два коммерческих учреждения, где был генеральным директором, с помощью которых он привлекал деньги граждан в качестве вкладов. Мужчина заключал договоры займа, по которым предлагал гражданам внести деньги и получить за определенный период высокий доход. Также под различными предлогами он убеждал вкладчиков в том, что принятые в качестве займов денежные средства будут направлены на деятельность созданных им организаций. С целью привлечения большого количества вкладчиков на первоначальном этапе им выплачивались проценты от вложенных сумм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В 2019 году финансовая пирамида рухнула: денег от вкладчиков стало не хватать для выплаты процентов. Поэтому хитрый генеральный директор забрал все вверенные ему деньги и скрылся. Всего с собой он прихватил 11,3 миллиона рублей - это были деньги 24 северян. Но долго радоваться "миллионер" не смог: его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину обвиняют в совершении 25 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах». Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, до него мурманчанин будет находиться под домашним арестом.

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