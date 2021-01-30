Следователи рассказали об ошибках во время капитального ремонта рухнувшего моста Кола-Выходной

Во время капремонта упустили из вида ряд важных моментов. Фото: Руслан Тулупов

1 июня 2020 года рухнул железнодорожный мост на перегоне станций Кола - Выходной. Уже 28 сентября сдали новую переправу, которую построили в рекордно короткие сроки.

По факту крушения моста было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Во время проверок эксперты узнали интересные подробности. Оказалось, что во время капитального ремонта упустили из вида ряд важных моментов.

- Объем изыскательских работ не предусматривал расчет гидрологических и геологических особенностей реки Кола, специфики грунта в районе моста. В частности, не были учтены косина моста по отношению к течению реки Кола, гидроморфологические особенности русла, приводящие к опасным природным явлениям в виде переработки берегов подтоплений, не изучено геологическое строение массива, расположенного в зоне тектонического разлома и распространение вечномерзлотных пород, близкое залегание к поверхности коренных скальных пород, которые не были учтены, что осложняло гидроморфологический процесс эксплуатации сооружения, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Следователи направили в адрес руководства железной дороги по территориальному управлению «Мурманский регион» представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона). Итогом совместного рассмотрения стала разработка системы непрерывного мониторинга состояния моста с использованием привариваемого поверхностного датчика деформации.

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