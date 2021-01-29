В Оленегорске стерилизовали кошку без одной лапки, которая чудом выжила после нападения собак

Минувшим летом кошечку чудом удалось спасти. Фото: комитет по ветеринарии МО

Специалисты Оленегорской городской ветеринарной станции на днях стерилизовали кошку, которая прошлым летом после нападения собак получила чудовищные травмы. Шансов выжить у бедной мурлыки практически не было, но ее чудом удалось вытащить с того света.

- У животного были разрывы кожи, костной и мышечной тканей, огромная кровопотеря, сильнейший болевой шок. К счастью, в нашем мире чудеса иногда еще случаются, и благодаря самоотверженному милосердию оленегорцев и кропотливой работе ветеринарных врачей она осталась жива, хоть и потеряла тазовую конечность и израсходовала половину из своих девяти жизней, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Кошка сейчас живет с добрыми хозяевами, которые ее любят и оберегают. Красавицу на трех лапках выходили и она наконец-то может жить спокойно.

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