В Мурманске у "Алеши" и Спаса-на-Водах поставят общественные туалеты

Как сообщили в администрации областного центра, при обновлении зон отдыха общественные туалеты всегда предусматриваются.

В областном центре состоялась пресс-конференция с участием главы Мурманска Андреем Сысоевым и главой администрации Евгенией Никоры, посвященная планам на 2021 год.

Дел на 12 месяцев много, есть и масштабные и те, что могут показаться не такими важными, но на деле они имеют большое значение.

Не раз мурманчане жаловались, что в городе не хватает общественных туалетов. Те, что были в жилых домах, закрылись, а новые не появились.

Как сообщили в администрации областного центра, при обновлении зон отдыха общественные туалеты всегда предусматриваются. Например, они появились в парке на Семеновском озере, в сквере на улице Зои Космодемьянской, в детском городке "Сказка".

- Мы провели анализ, в центре города туалетов хватает с учетом торговых центров. Но если горожане скажут, что не хватает, то мы рассмотрим возможность их установить, - отметил Евгений Никора.

По его данным, в Мурманск недавно доставили два современных туалета, один поставят у "Алеши", второй - у Спаса-на-Водах.

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